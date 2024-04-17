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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.530,47 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari denge, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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