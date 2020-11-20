Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,871.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Ağdam'a bayrak dikti
logo
Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

Murat Birinci   | 20.11.2020
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin devam ettiğini ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın direnç, 1.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258 bini geçti
Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Borsadan kapanış rekoru

Borsadan kapanış rekoru

Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor

Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı

Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı