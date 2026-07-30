Borsa İstanbul'da gong Masfen Enerji AŞ için çaldı

Masfen Enerji'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur, Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, Yönetim Kurulu üyeleri Rüştü Hazer, Aykut Dinçbaşaran ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman'ın katılımıyla yapıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Masfen Enerji'nin güneş enerjisi santrallerinin kurulumundan işletilmesine kadar enerji üretim sürecinin tüm aşamalarında başarıyla faaliyet gösteren bir şirket olduğunu söyledi.

Ergun, çevre dostu teknolojilere yatırım yapan şirketlerin sermaye piyasalarında yer almasını önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, "Masfen Enerji, bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yeni projelerini gerçekleştirecek, özellikle rüzgar enerjisi ve depolama alanındaki faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Masfen Enerji Kurucu Ortağı Songur da şirketin kurulduğu günden bu yana özellikle güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinde uzmanlaşarak hem yurt içinde hem yurt dışında kamu ve özel sektör projelerine çözüm ürettiğini dile getirdi.

Songur, şirketin bugün geldiği noktada hem kendi elektrik üretim portföyünü büyüten hem de anahtar teslim güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle müstakil depolama tesisleri geliştiren güçlü bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Halka arz geliri yeni enerji yatırımlarına aktarılacak

Şirket faaliyetlerinin yalnızca enerji santralleri kurmaktan ibaret olmadığını belirten Songur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin enerji bağımsızlığına ve güçlü altyapısının inşasına katkı sunuyoruz. Bugün şirketimiz Türkiye'nin 10 ayrı ilinde, Yunanistan'da ve Romanya'da bulunan tesisleriyle 117 megavatlık üretime sahip. Bunun yanı sıra bugüne kadar toplam 611 megavatı aşan güneş enerjisi santrali kurulumunu ve revizyonunu tamamladık.

Romanya'da 2027'de devreye almayı planladığımız depolamalı yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca yurt içi ve dışında güneş, rüzgar ve enerji depolama alanlarında toplam 837 megavat büyüklüğünde güçlü bir ikincil proje portföyüne sahibiz. Türkiye'de geliştirdiğimiz mühendislik gücünü uluslararası pazarlara taşımaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyüterek ülkemizi yenilenebilir enerji alanında başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz."

Songur, halka arzdan elde edecekleri geliri, güneş ve rüzgar santralleriyle enerji depolama yatırımlarının finansmanında kullanacaklarını, böylece üretim portföylerini artıracaklarını ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne daha güçlü katkı sunacaklarını söyledi.

Deniz Yatırım Genel Müdürü Akosman da piyasadaki yoğun takvime rağmen Masfen Enerji halka arzında toplam talebin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5 katına ulaşarak 19,3 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Bu güçlü ilginin şirketin performansına ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu dile getiren Akosman, "Güçlü şirketlerimizi yatırımcılarla buluşturmayı ve ülkemiz sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlamayı önemsemekteyiz. Masfen Enerji halka arzının da şirketimizin büyüme hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerlemesine destek sunacağına inanmaktayız." dedi.