Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri aşması dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya, Fransa ve İtalya’da yüzde 0,2, İspanya’da yüzde 0,7 arttı. GSYH'de, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,9, Fransa’da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,7 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda yüzde 6,3 oldu

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,2 olarak açıklanan Avro Bölgesi mayıs ayı işsizlik oranını yüzde 6,3, AB işsizlik oranını da yüzde 5,9'dan yüzde 6 seviyesine revize etti.

Son verilerle birlikte, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, haziranda da aynı seviyede ölçüldü.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in haziran ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Haziranda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, haziranda 13 milyon 317 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 130 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 987 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 351 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,5, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven temmuzda arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1,5 puan artarak 96,9 puan seviyesine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temmuz ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1,5 puan yükselerek 97,2 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,5 puan artışla 96,9 puana ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 96 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin beklentileri geçmesi dikkati çekti.

Temmuzla birlikte endeks son 3 ay artış gösterdi.

Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ise temmuzda eksi 17,6'dan eksi 15,9’a çıktı. AB'de de haziranda eksi 17 seviyesindeki endeks, temmuzda eksi 15,1 oldu.