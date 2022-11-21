Dolar
18.62
Euro
19.10
Altın
1,742.10
ETH/USDT
1,125.50
BTC/USDT
16,018.00
BIST 100
4,524.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında basın temsilcileriyle Hakimevi'nde bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 azalışla 4.499,61 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 21.11.2022
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,12 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 4.499,61 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksleri yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49'la sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,57'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,43 değer kazanarak 4.526,73 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını belirterek, Borsa İstanbul'da endeks üzerinde ağırlığı yüksek SASA Polyester ve Hektaş gibi hisselerin güne yüzde 10 değer kaybıyla başlamasının endeksin düşüşüne neden olduğunu ifade kaydetti.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan arıtracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Sinop, Kent Meydanı Millet Bahçesi'ne kavuşmak için gün sayıyor
Rektörler terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Benzer haberler

Emtia piyasasında resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendi

Emtia piyasasında resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet