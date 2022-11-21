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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 86,97 dolara geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,97 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 21.11.2022
Brent petrolün varil fiyatı 86,97 dolara geriledi

İstanbul

Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 gerileyerek 86,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi piyasalarda talep endişelerine yol açtı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Günlük vaka sayısı ise 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirirken, bu durum alımların azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine destek oldu.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceğini ilişkin endişelere yol açıyor.

Günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltan grup, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta toplantı yapacak.

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,77 dolar aralığının direnç, 86,77 ile 86,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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