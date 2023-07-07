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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.223,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 6.223,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,23 puan ve yüzde 0,49 değer kazancıyla 6.171,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan tevkifat oranı yüzde sıfıra indirildi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 ve 5.900 seviyelerinin destek, 6.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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