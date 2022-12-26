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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.542,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.12.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 5.542,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,25 puan ve yüzde 1,43 değer kazancıyla 5.533,04 puan oldu. Toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,36 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile spor oldu.

Analistler, haftanın ilk işlem gününde Noel tatili dolayısıyla Batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasaların işleme kapalı olduğunu belirterek, açık olan piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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