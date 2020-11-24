Euro
9.54
Dolar
8.03
BIST 100
1,320.98
Altın
1,805.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.320,98 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 24.11.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Finansal İstikrar Raporu'nun, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasanın odağında olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı
Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor
IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir
İspanya hükümeti Kovid-19 aşı programını açıkladı
Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Aktif Rasyosu nedir?

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Elvan: Adalet Bakanımız Gül ile iş dünyası ve STK'larla yapacağımız toplantıları değerlendirdik

Bakan Elvan: Adalet Bakanımız Gül ile iş dünyası ve STK'larla yapacağımız toplantıları değerlendirdik