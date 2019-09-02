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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.624,42 puan ve yüzde 1,68 artarak 98.342,90 puana çıktı.

Murat Aslan   | 02.09.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kazancıyla 98.342,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.624,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 1,59 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 2. çeyrek büyüme verisinin beklenenden iyi gelmesiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık endeksindeki değer kazancıyla 97.400 direncinin üzerinde tutunmayı başardı.

Analistler, yarın yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın destek, 98.800 seviyesinin kırılması halinde 95.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,59 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a gerileyeceği hesaplanıyor.

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