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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,5 milyar lira oldu.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 4,99 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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