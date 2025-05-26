Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı.
İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,5 milyar lira oldu.
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Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 4,99 ile spor oldu.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.