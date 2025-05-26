Küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
🤝 Emeğe değer, üreticimize destek.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 26, 2025
🌾3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/g8dHsTMMaM
Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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