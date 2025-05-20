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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 154,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 4,04 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ara bulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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