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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.393,79 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle oluşan pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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