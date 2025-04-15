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Ekonomi

TROY kartlar artık Google Play'de kullanılabilecek

Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY, uluslararası geçerliliğini artırmak amacıyla Google Play ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kazım Kaan Ulu  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
TROY kartlar artık Google Play'de kullanılabilecek

Istanbul

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamada, TROY kartların artık Google Play üzerinde de ödeme yöntemi olarak kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu entegrasyonla birlikte kullanıcıların, TROY kartlarını Google Play hesaplarına ekleyerek müzik, kitap, sağlık ve eğlence gibi dijital içeriklere yönelik ödemelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği kaydedildi.

TROY'un yurt içindeki tüm ödeme noktalarında temaslı, temassız ve dijital olarak kullanılabildiği, aynı zamanda e-ticaret sitelerinde aktif şekilde tercih edildiği ifade edilen açıklamada, iş birliğiyle TROY'un uluslararası platformlardaki kullanım alanının genişlediği vurgulandı.

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TROY kart kullanıcılarının Google Play'de ödeme yapabilmek için Android cihazlarında Play Store uygulamasını açarak satın almak istedikleri içeriği seçmeleri, ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemi olarak kaydetmelerinin yeterli olacağı aktırılan açıklamada, "play.google.com" adresinden, "Ödemeler ve Abonelikler" bölümüne girerek "Ödeme Yöntemi Ekle" sekmesi üzerinden de TROY kart bilgilerinin sisteme tanımlanabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, Google ile gerçekleştirilen entegrasyonun önemine dikkati çekerek, "Bu iş birliği, TROY'un dijital ödeme sistemleri dünyasında daha geniş bir yer edinmesini sağlayacak. TROY'un hem ulusal hem de küresel düzeyde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ödeme Ortaklıkları Başkanı Kevin McDaid ise açıklamasında, "İş birliğimiz sayesinde Google Play'de artık TROY kartları kullanılabiliyor. Böylece geniş bir uygulama yelpazesine daha fazla kişinin erişmesini sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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