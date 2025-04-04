Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,097.88
ETH/USDT
1,801.70
BTC/USDT
83,424.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 3,77 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Çin de ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Analistler, karşılıklı tarife açıklamalarının, beklentilerin üstünde gelen tarım dışı istihdam verisine gölge düşürdüğünü belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, sanayi üretimi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ABD'de, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt
MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı
FETÖ'ye yönelik 27 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Tatilcilerin dönüş haraketliliği başladı
Bakan Uraloğlu: Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İthalat miktarına bakıldığında ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Geçen yıl hisseleri iki kattan fazla değerlenen ABD'li teknoloji şirketleri yeni yıla durgun başladı

Geçen yıl hisseleri iki kattan fazla değerlenen ABD'li teknoloji şirketleri yeni yıla durgun başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet