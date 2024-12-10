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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,66, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,46 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki yol haritasına ilişkin ipucu verebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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