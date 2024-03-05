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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 8.860,52 puandan tamamladı.

Muhammed Said Tanıl  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin nispeten devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubatta 52,3 ve bileşik PMI'ın 52,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ekonomik aktivitede canlılığın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede fabrika siparişleri ocakta aylık bazda yüzde 3,6 azalışla öngörülerin altında kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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