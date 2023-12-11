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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 7.728,44 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,65 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.600 puanın destek, 8.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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