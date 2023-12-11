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Ekonomi

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçiyi makamında kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti

Ankara

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.

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