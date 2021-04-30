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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek günü 1.397,82 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.04.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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