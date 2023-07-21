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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 6.688,10 puandan başladı.

Murat Aslan  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan artışla ve yüzde 0,09 değer kazanarak 6.688,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 gerilerken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile gıda, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla rekor kapanış seviyesi olan 6.682,11 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.700,36 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.850 seviyelerinin direnç, 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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