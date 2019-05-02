Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan ve yüzde 1,30 azalarak 94.179,37 puana geriledi.
İstanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179,37 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisinin artıran satışlarla, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.