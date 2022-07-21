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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 2.528,51 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 21.07.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 2.528,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,68'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,93 artışla 2.525,20 puandan tamamladı.

Analistler, pay piyasalarının resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin de güçlendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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