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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında 2.100 puanı test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.099,23 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.12.2021
Borsa günün ilk yarısında 2.100 puanı test etti

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 2.099,23 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,94 ve 59,94 puan değer kazanarak 2.095,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 20,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 3,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,82 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.100 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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