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Ekonomi

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı kalacak

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Emre Gürkan Abay   | 02.03.2022
Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı kalacak

Moskova

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da (3 Mart) devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası, şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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