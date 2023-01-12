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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,55 artışla 4.849,57 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 12.01.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,69 puan ve yüzde 2,55 değer kazanarak 4.849,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,83 ve holding endeksi yüzde 2,40 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,35'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi ile dün endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, kapanışta yüzde 5,19 değer kaybederek 4.728,88 puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarında ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aksiyonlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesi ile oynaklığın artabileceğini söyledi.

ABD'de kasımda yüzde 7,1 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 6,5'e yavaşlaması bekleniyor.

Bugün St Louis Fed Başkanı James Bullard ile Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmalarının da yakından izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya'da cari dengenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda bulunduğunu belirterek, olası yükselişlerde 5.000 ve 5.100 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.

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