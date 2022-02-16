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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.049,91 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.02.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,75 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.049,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,78'le turizm, tek kaybettiren yüzde 0,70'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamalarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.038,16 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, yapılan açıklamalarla tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, tutanaklarda bankanın faiz artırım hızı ve zamanlamasına ilişkin verilecek ipuçlarının pay piyasalarının bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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