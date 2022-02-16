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Ekonomi

HAK, helal uygunluk deneyi yapan laboratuvarları da akredite etmeye başladı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal uygunluk alanında deneyler yapan laboratuvarların akreditasyonuna da başlarken bu kapsamda 4 laboratuvar için helal akreditasyon kararı verildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 16.02.2022
HAK, helal uygunluk deneyi yapan laboratuvarları da akredite etmeye başladı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2019 yılından bu yana öncelikli olarak gıda ürünlerini helal olarak belgelendiren kuruluşlara yönelik helal akreditasyon hizmeti sunan HAK, bu suretle farklı ürün gruplarına yönelik 650'nin üzerinde helal uygunluk belgesini akreditasyon kapsamına dahil etti.

Bununla beraber HAK, birçok farklı uygunluk değerlendirme alanını da kapsamak için harekete geçti. Kurum, bu alandaki en kapsayıcı unsurları içeren İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı uyarınca yeni programları yürürlüğe koydu.

Sadece 4 laboratuvara yetki verildi

Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu Programı da bu kapsamda yer alırken, programa çok sayıda laboratuvardan başvuru geldi. HAK, ilgili mevzuatı ve uluslararası standartları esas alarak gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ilk etapta 4 laboratuvar için helal akreditasyon kararı aldı.

Bu kuruluşlar, Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Oxigen Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Ltd Şti, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü oldu.

HAK'ın bu alandaki akreditasyonu sayesinde hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmeler ve hizmet sunucularının faydalanabileceği deney faaliyetleri de akreditasyon kapsamına dahil edildi.

Uluslararası ticaret için de avantaj sağlayacak

​​​​​​​HAK'ın gerçekleştirdiği bu akreditasyonlar, İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre hem imalat ve hizmet sunumu gerçekleştiren işletmelerin hem de bu işletmelere yönelik uluslararası ticarete de konu olacak helal uygunluk belgesi düzenleyecek kuruluşların, deney ve analiz faaliyetleri için referans hizmet noktalarına erişimini sağlayarak vakit ve kaliteli hizmet avantajı doğuracak.

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