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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.384,57 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 07.07.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,01 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.384,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik iletişim takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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