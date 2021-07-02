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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 1.376,88 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 02.07.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 1.376,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok değer kaybeden yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,21 artışla 1.372,78 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu söyledi.

ABD'de mayısta 559 bin ile beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdamın, haziranda 700 bine ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, ayrıca bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri akışının izleneceğini kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.390 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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