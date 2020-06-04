Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 109.383,75 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 04.06.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 272,41 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 109.383,75 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile spor oldu.

Dün yükselişini üst üste 11'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 85 bini aştı
Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1349, Meksika'da 1092 kişi öldü
ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı
Kanada’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 558'e çıktı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı