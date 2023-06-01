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Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat'ta vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çeşitli hesaplarda 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini bildirdi.

Murat Aslan  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Kur Korumalı Mevduat'ta vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

İstanbul

TCMB'den bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.

Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.

TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, "Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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