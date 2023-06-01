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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçebileceği belirtiliyor.

Yarın tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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