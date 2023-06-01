Dolar
20.81
Euro
22.39
Altın
1,980.41
ETH/USDT
1,865.70
BTC/USDT
26,854.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çukurova'da buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Çukurova'da buğday hasat ediliyor.

Fatih Azgın  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Çukurova'da buğday hasadı başladı Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Adana

Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesi'nde, üretici Erkan Kara'ya ait tarlada ürün toplandı.

Kara, bu yılın ilk hasadını yaptıklarını, kurak geçen kış nedeniyle verimin düşük olduğunu belirtti.

Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu da Çukurova'da hasat sezonunun başladığını ve çiftçilerin buğdayın taban fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 93 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak

Benzer haberler

Çukurova'da buğday hasadı başladı

Çukurova'da buğday hasadı başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet