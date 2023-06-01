Dolar
20.81
Euro
22.34
Altın
1,977.03
ETH/USDT
1,856.80
BTC/USDT
26,880.00
BIST 100
4,953.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'nin yeni patent sistemi yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni patent koruma sistemi olan Üniter Patent Sistemi, bugün uygulamaya girdi.

Ata Ufuk Şeker  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
AB'nin yeni patent sistemi yürürlüğe girdi

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa'da şirketlerin yeniliklerini korumalarını ve fikri mülkiyet haklarından yararlanmalarını daha basit ve kolay hale getirecek olan Üniter Patent Sistemi'ne 1 Temmuz itibarıyla başlandığını açıkladı.

Açıklamada, yeni patent sisteminin AB'nin inovasyon ve rekabet gücünü artıracağına, patentler için tek pazar kuracağına işaret edilerek, sistemin bu aşamada, AB milli gelirinin yüzde 80'ini temsil eden 17 üye ülkeyi kapsayacağı ve gelecekte yeni katılımlar olabileceği bildirildi.

Üniter Patent Sistemi'nin Avrupa'da patentlerin tescil ve uygulaması için tek bir nokta sağlayacağına dikkati çekilen açıklamada, bunun özellikle maliyetleri, bürokrasiyi ve idari yükleri azaltacağı, işlemleri hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, sistemin şirket ve mucitlerin buluşları için bütün katılımcı ülkelerde geçerli olan tek bir patent almalarına imkan sağlayacağı kaydedildi.

Yeni sistemin ulusal patent yasaları ve prosedürlerinden oluşan karmaşık yapı yerine geçtiğine işaret edilen açıklamada, bunun yüksek maliyetler ve farklı ülkelerdeki şartların yerini aldığı belirtildi.

10 yıllık patent yenileme ücreti 29 bin avro seviyesinden 5 bin avronun altına indirildi

Açıklamada, üniter patentler ve mevcut Avrupa patentlerinde hukuki yetkiye sahip yeni bir Üniter Patent Mahkemesi (UPC) kurulduğu, bunun şirketlerin patent haklarını daha etkili bir şekilde korumalarını sağlayacağı bildirildi.

Mahkemenin, patent anlaşmazlıklarında daha tutarlı bir yasal çerçeve sağlayacağına işaret edilen açıklamada, yeni mahkemede tek bir davanın ulusal mahkemeler nezdindeki çok sayıda eş zamanlı davanın yerini alacağı anımsatıldı.

Açıklamada, katılımcı ülkelerde 10 yıllık patent yenileme ücretinin 29 bin avro seviyesinden 5 bin avronun altına indirildiği bildirildi.

Yeni patent sistemine bu aşamada Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İsveç dahil oldu.

AB yapısı içerisinde Üniter Patent Sistemi hakkındaki yasal düzenlemeler 2012 yılında kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak
Arnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Benzer haberler

AB'nin yeni patent sistemi yürürlüğe girdi

AB'nin yeni patent sistemi yürürlüğe girdi

Avrupa Parlamentosu hızlı modanın bitirilmesini istedi

AB düzenleyici kurumlarından "yeşil göz boyama" uyarısı

AB, şirketlere insan hakları ve çevre standartları getiriyor

AB, şirketlere insan hakları ve çevre standartları getiriyor
Brüksel'de çiftçiler Doğa Restorasyon Yasası'na karşı gösteri düzenledi

Brüksel'de çiftçiler Doğa Restorasyon Yasası'na karşı gösteri düzenledi
Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet