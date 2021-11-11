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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 1.622,02 puandan başladı.

Murat Aslan   | 11.11.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,07 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.622,02 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,23 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 0,35 ile metal ana sanayi ve finansal kiralama, faktöring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,52 artışla günü 1.624,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırmıştı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesi ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler sonrası New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini aktardı.

Bugün Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurmasının Asya pay piyasalarını desteklediğini bildiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Analistler veri takviminde, yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

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