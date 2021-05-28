Euro
10.43
Dolar
8.56
BIST 100
1,412.50
Altın
1,891.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 1.413,12 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.05.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,91 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.413,12 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,06 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıklardaki negatif ayrışmanın sürmesi ile dün günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 1.415,03 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesini piyasalar kapandıktan sonra yayımlamasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Standard & Poor's, ocak ayında yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaliforniya'da Kovid-19 aşılanmasını teşvik için toplam 116,5 milyon dolarlık para ödülü dağıtılacak
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklentilerin altında kaldı
Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı