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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana düştü.

Murat Aslan   | 27.01.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 1.430,05 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 120.711,70 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,28 ile ulaştırma, en fazla kazandıran ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü 120.700-123.900 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,33 azalışla 122.142 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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