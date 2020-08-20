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Ekonomi

Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.126,80 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Murat Birinci   | 20.08.2020
Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi.

Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren borsa günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Analistler, yarın Erdoğan'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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