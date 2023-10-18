Dolar
28.01
Euro
29.51
Altın
1,946.26
ETH/USDT
1,573.80
BTC/USDT
28,346.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belçika'nın Leuven kentinde Martelarenplein meydanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriyor İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor DRON - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için İstanbul’daki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail Konsolosluğuna yürüyüş gerçekleştiriyor
logo
Ekonomi

BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

General Motors, Ford ve Mercedes-Benz'in ardından BMW de gelecekte ABD'deki Tesla hızlı şarj ağını kullanma kararı aldığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

Berlin

Alman otomobil üreticisi BMW tarafından yapılan açıklamada, yeni nesil elektrikli araçların 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatılacağı kayedildi.

BMW, Tesla'nın şarj istasyonlarının kullanımının finansal detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

NACS'a geçişin yalnızca ABD ve Kanada'yı etkilediği vurgulanan açıklamada, markanın Avrupa'daki araçlarında CCS tarzı adaptörün kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

BMW'nin elektrikli araç satışları 3. çeyrekte yüzde 80 arttı

Tesla, ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında indirime gitti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet