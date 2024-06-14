Dolar
32.50
Euro
34.89
Altın
2,302.36
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,391.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay

Tesla hissedarları, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini yeniden onayladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay

New York

Şirketin Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planına yönelik oylar açıklandı.

Hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketi hem de Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullanmış daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Bu yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan ödeme paketi, Tesla'nın hisselerindeki değer kaybı nedeniyle bir miktar gerilemişti.

Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da Musk'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı
Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi
İstanbul'da forex dolandırıcılığına ilişkin gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı
D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak
HSK kararnamesiyle 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti

Benzer haberler

Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay

Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay

Tesla'nın, ek vergiler nedeniyle Çin'de üretilen araçlarının Avrupa'daki fiyatlarını artırması bekleniyor

SpaceX'in eski çalışanları "haksız yere" kovuldukları gerekçesiyle Elon Musk'ı dava etti

Elon Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını bildirdi

Elon Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını bildirdi
ANALİZ- Yapay zeka çağının yükselen trendi: Tekno-politika

ANALİZ- Yapay zeka çağının yükselen trendi: Tekno-politika
Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet