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Ekonomi

Bingöl Ovası'nda atıl araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı

Bingöl'de bir süt ürünleri firması tarafından entegre tesisinin kurulmasının ardından üretimi yaygınlaşan silajlık mısır, devlet desteğiyle çiftçilerin önemli gelir kaynağı oldu.

Rıdvan Korkulutaş   | 28.08.2022
Bingöl Ovası'nda atıl araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Bingöl Ovası'nda atıl durumda olan araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı.

Özellikle "Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri" kurulmasıyla kaba yem ihtiyacının karşılanması için çiftçiler silajlık mısır üretiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, hayvancılık işlemlerinin en önemli kalemlerinden birinin kaba yem olduğunu söyledi.

Kaba yem maliyetlerini en aza indirgemek için çeşitli projeler ürettiklerini dile getiren Bahadır, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılında çiftçilere yüzde 50 hibeyle dağıtılmak üzere 1500 torba mısır tohumu desteği verildiğini aktardı.

Toplam 7 bin 500 dönümü desteklediklerini belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Bingöl'de çok büyük bir süt entegre tesisinin faaliyete geçmesiyle sözleşmeli üretim de bu merkezde yaygınlaşmaya başladı. Bingöl, Muş ve Elazığ'da şu anda silajlık mısır üretimi için sözleşmeli üretim modeliyle entegre tesis tarafından alımlar yapılmaktadır. İlimizde 2017'de 3 bin 140 dekar olan silajlık üretim alanı, 2022 yılında 16 bin dekara çıktı. Üretilen mısır da 17 bin tondan 100 bin tona ulaştı. Burada yüzde 500'lük bir büyüme katedildi."

"Gelecek yıllarda daha geniş alanlarda üretimimizi artırmayı hedefliyoruz"

Bingöl Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine 2020 yılında DAP Kalkınma İdaresi silajlık mısır paketleme tesisi üretimi için müracaatta bulunduklarını kaydeden Bahadır, tesisi de hayata geçirdiklerini, bugün birliğin çiftçilerle sözleşmeli üretim yaparak silajlık mısır alımını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Üretilen mısırın ilk defa 2020'de çevre illere satışının gerçekleştiğini aktaran Bahadır, Diyarbakır, Elazığ, Rize ve Artvin'e kadar ulaşıldığını kaydetti.

Bahadır, "Hayvancılığın da yoğun olduğu ilimizde özellikle süt entegre tesisi günlük 1063 tonluk üretim kapasitesine ulaştığı takdirde bu miktar küçük kalacaktır. Gelecek yıllarda daha geniş alanlarda yem bitki üretimimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarım arazileri atıl durumdaydı"

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan da geçmişte çiftçiler için gelir elde edilecek ürünler olmadığını anlatarak, "Kentte tarımsal üretim anlamında daha evvel buradaki tarım arazileri atıl durumdaydı. Çiftçilere kazandıran bir şey yoktu. Şu an çiftçilerimiz üretimden çok memnun. Büyük bir çalışma içerisindedirler." diye konuştu.

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