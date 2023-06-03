Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor
logo
Ekonomi

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısına imza attı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

New York

Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı'nı onayladı.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçildi.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Kongrenin, borç limitini 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağı tahmin ediliyordu.

Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası geçen hafta anlaşmaya varılmış, tasarı Kongreye sunulmuştu.

Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı, Temsilciler Meclisinde 117'ye karşı 314 oyla kabul edilmiş, Senatodan ise 36 "hayır" oyuna karşı 63 "evet" oyuyla geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi
Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağanak nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı
Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Benzer haberler

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

Biden "borç limiti" yasa tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Biden, silah şiddetine karşı Kongre'yi harekete çağırdı

ABD'de "borç limiti" tasarısı Senatodan geçti

ABD Temsilciler Meclisi'nden "borç limiti" tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi'nden "borç limiti" tasarısına onay
ABD'de başkan adayı DeSantis, seçim kampanyasına başladı

ABD'de başkan adayı DeSantis, seçim kampanyasına başladı
ABD'de borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya varıldı

ABD'de borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya varıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet