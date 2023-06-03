ÇAYKUR'dan üreticilere "hasat için acele etmeyin" uyarısı
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce müstahsillere hasat için acele etmemeleri uyarısında bulunuldu.
Rize
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının devam ettiği belirtildi.
Kampanya kapsamında 103 bin ton yaş çay alımı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yaş çay alımlarımızın kontenjansız bir şekilde devam ettiğini belirtmek isteriz. Hava şartları nedeniyle çay tazeliğini korumaktadır. Acele edilmemesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Çay alımlarımız başladığı gibi devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kampanyanın bereketli ve şenlik havasında geçmesi temennisinde de bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.