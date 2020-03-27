Euro
7.14
Dolar
6.45
BIST 100
89,273.55
Altın
1,626.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar

BDDK, tarafından "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak." denildi.

Murat Birinci   | 27.03.2020
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da 'Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma' yasaklandı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Benzer haberler

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan bankalara 'dayanışma taahhüdü' mesajı

BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar