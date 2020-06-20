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Ekonomi

Hayat Varlık yoluna Dünya Varlık olarak devam edecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle faaliyet izni iptal edildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 20.06.2020
Hayat Varlık yoluna Dünya Varlık olarak devam edecek

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'nin Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında şirketin faaliyet izninin iptal edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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