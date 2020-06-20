Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Özgür Güleryüz atandı.

Göksel Yıldırım   | 20.06.2020
STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu

Ankara

Alınan bilgiye göre, STM Genel Müdürü Murat İkinci'nin ROKETSAN Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından şirketin yeni Genel Müdürü belli oldu.

Halen STM'nin askeri denizcilik projelerinin de yer aldığı mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Özgür Güleryüz, gelecek dönemde Genel Müdürlük görevini üstlenecek.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Güleryüz, sırasıyla Nokia ve ASELSAN'da görev yaptı.

Özgür Güleryüz, STM bünyesinde Proje Yöneticisi, Sistem Mühendisliği Yöneticisi ve Kalite Güvence Yöneticisi görevlerini yürüttü.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti
Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 576 bini geçti
Avustralya’da Kovid-19 yasakları geri geldi

Benzer haberler

STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu

STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu

Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi