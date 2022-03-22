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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Teknoloji

STM, Katar'daki DIMDEX 2022'de yeteneklerini sergiledi

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2022) katılan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, fuarda sergilediği ürünlerle dikkati çekti.

Said İbicioğlu, Serdar Bıtmez   | 22.03.2022
STM, Katar'daki DIMDEX 2022'de yeteneklerini sergiledi

İstanbul

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katarla Türkiye'nin ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye savunma sanayisinden birçok firmanın DIMDEX 2022'ye katıldığını söyledi.

Güleryüz, STM'nin "askeri deniz platformları, taktik mini insansız hava araçları (İHA) ve siber güvenlik" alanında geliştirilen ürünleri ortaya koyduğunu söyleyerek, STM'nin Türkiye'nin en büyük askeri denizcilik firmalarından biri olduğunu ve Milgem programlarında önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Denizaltı modernizasyonları konusunda da çözümleri olduğunu aktaran Güleryüz, "STM 500" adını verdikleri mini denizaltının sığ sularda avantaj sağlayacağını öngördüklerini aktardı.

Taktik mini İHA sistemlerinde, gözetleme olarak Togan, dolanan mühimmat (kamikaze) olarak ise Kargu ve Alpagu modellerinin üretildiği bilgisini paylaşan Güleryüz, Kargu'nun sahada kendini kanıtlamış ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan bir ürün olduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Güleryüz, fuarda askeri denizcilik konusunun öne çıktığını, STM'nin de her türlü gemiyi tasarlayabilecek ve üretime hazırlayabilecek kapasitede olduğuna dikkati çekti.

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