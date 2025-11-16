Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,101.80
BTC/USDT
94,230.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, DSİ'ye 1389 personel alınacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Bakan Yumaklı, DSİ'ye 1389 personel alınacağını açıkladı

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, DSİ'ye 1389 personel alınacağını açıkladı

Bakan Yumaklı, DSİ'ye 1389 personel alınacağını açıkladı

DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet